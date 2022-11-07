Как подорожали китайские автомобили с начала года: цены и наличие

Стремительный рост цен на новые автомобили в России продолжается не первый год, однако в феврале он приобрел по-настоящему взрывной характер. Китайские компании в отличие от своих европейских, японских и американских коллег приостанавливать деятельность в нашей стране не стали, однако, как и все, переписали ценники. Ситуация начала стабилизироваться летом 2022 года, и машины ряда китайских брендов начали постепенно дешеветь. Такая тенденция продолжалась до осени, а сейчас цены на некоторые машины из Поднебесной снова поползли вверх об этом сособщает Day.Az со ссылкой на Autonews.ru.

Компания Haval продолжает производство автомобилей на своем заводе в Тульской области. Более того, китайцы с конца лета уже несколько раз переписывали прайс-листы на свои машины в России в сторону уменьшения. Причем в большинстве дилерских центров (во всяком случае в Москве), автомобили Haval продают не дороже рекомендованных розничных цен (РРЦ). Однако по сравнению с началом года китайские кроссоверы все равно сильно прибавили в цене.



Модель Минимальная цена в январе, руб. Минимальная цена в ноябре, руб.

Haval Jolion 1 449 000 1 899 000

Haval F7 1 779 000 2 299 000

Haval F7x 1 829 000 2 399 000

Haval H9 3 089 000 4 099 000

Haval Dargo - 2 999 000

Так, самый популярный автомобиль Haval - Jolion - в начале 2022 года можно было купить за 1 449 000 руб. (данные официального сайта). Сейчас цены на кроссовер стартуют от 1 899 000 руб. Сразу в трех дилерских центрах Москвы этот автомобиль нам согласились продать именно за эту сумму. Что касается кроссовера F7 и его купеобразной версии F7x, то в январе стоимость этих моделей составляла 1 779 000 руб. и 1 829 000 руб. В этом году оба автомобиля пережили рестайлинг и теперь стоят минимум 2 299 000 руб. и 2 399 000 руб. соответственно. Причем в некоторых столичных автосалонах эти машины продают дороже примерно на 20-30 тыс. руб. При этом о нехватке этих машин у дилеров речи не идет. Как признаются сами менеджеры торговых компаний, никаких проблем с поставками китайских кроссоверов они не испытывают.



На протяжении года в Сети регулярно появлялась информация о проблемах с поставками автомобилей Geely в Россию. Однако официального подтверждения этим слухам никогда не было, а машины этого китайского бренда из столичных шоу-румов не пропадали. При этом подорожания кроссоверы Geely также не избежали.



Модель Минимальная цена в январе, руб. Минимальная цена в ноябре, руб.

Geely Coolray 1 471 990 1 879 900

Geely Atlas Pro 1 834 990 2 208 990

Geely Atlas 1 451 990 1 838 990

Geely Tugella 2 769 990 1 838 990

Например, цены на популярный кроссовер Geely Coolray на официальном сайте стартуют от 1 879 900 руб. Однако за такие деньги найти машину у дилеров нам не удалось. В столичных автосалонах цена на кроссовер варьируется от 2 000 000 руб. до 2 110 900 руб. за начальную версию машины. Правда, стоит признать, что менеджеры этих дилерских центров готовы предоставить серьезную скидку на машины в случае личного визита в шоу-рум. В январе в этих же торговых компаниях Coolray можно было купить по РРЦ - 1 471 990 руб.



Что касается кроссовера Atlas Pro, то в начале года на официальном сайте эта модель стоила 1 834 990 руб. Впрочем, дилеры тогда предлагали купить машину значительно дороже - за 1 900 000 руб. Сейчас рекомендованная автопроизводителем цена на автомобиль составляет 2 208 990 руб. Примерно за такую же сумму кроссовер можно приобрести в автосалонах. Флагманская модель Geely Tugella на официальном сайте сейчас стоит 3 449 990 руб. (в январе было 2 769 990 руб.). В дилерских центрах, в свою очередь, нам удалось найти машину только топовой комплектации Flagship за 4 100 000 руб.





Цены на автомобили Chery также не смогли достигнуть докризисного уровня. Более того, после летнего снижения цен китайская компания решила повысить цены как минимум на одну свою модель - Chery Tiggo 4. Цены на эту машину теперь стартуют от 1 759 900 руб. В январе 2022 года стоимость автомобиля составляла 1 139 900 руб. Гораздо серьезнее подорожал большой кроссовер Tiggo 8 Pro. Если в начале года автомобиля стоил 1 869 900 руб., то сейчас стоимость машины составляет минимум 2 779 900 руб.



Модель Минимальная цена в январе, руб. Минимальная цена в ноябре, руб.

Chery Tiggo 8 Pro 1 869 900 2 779 900

Chery Tiggo 8 1 789 900 2 779 900

Chery Tiggo 7 Pro 1 639 900 2 289 900

Chery 4 1 139 900 1 759 900

Chery 4 Pro - 1 789 900

В свою очередь после летнего снижения цен кроссовер Tiggo 7 Pro стал стоить 2 289 900 руб. против 1 638 900 руб. в январе 2022 года. В автосалонах, как заверяют менеджеры, нехватки машин Chery нет. Дилерские цены могут несколько отличаться от рекомендованных цен в большую сторону, но в таких случаях сотрудники торговых компаний чаще всего готовы предложить клиентам скидку.





Цены на некоторые автомобили китайской компании Changan осенью также пошли вверх после стабилизации летом. Например, за кроссовер Changan CS35 Plus теперь просят 1 899 900 руб. В начале этого года минимальная стоимость машины составляла 1 419 900 руб. В свою очередь по сравнению с началом года Changan CS55 подорожал почти на 500 тыс. руб. и теперь стоит 2 059 900 руб. Желающим приобрести кроссовер CS75 FL сейчас придется заплатить минимум 2 279 900 руб. (1 799 900 руб. в январе). Корректировка цен затронула даже новый автомобиль бренда - UNI-K, который появился в России совсем недавно. Минимальная стоимость кроссовера - 3 289 900 руб. (хотя месяц назад авто можно было купить за 3 219 900 руб.).



Модель Минимальная цена в январе, руб. Минимальная цена в ноябре, руб.

Changan CS35 Plus 1 419 900 1 899 900

Changan CS55 1 509 900 2 059 900

Changan CS75 FL 1 799 900 2 279 900

Changan UNI-K - 3 289 900

При этом купить автомобиль Changan у московских дилеров сейчас проблематично. В некоторых торговых компаниях отсутствуют машины в базовых комплектациях. В свою очередь менеджеры автосалонов уверяют, что проблема носит временный характер, и уже в ближайшее время они ждут новых партий китайских машин.





Китайский автомобильный бренд Great Wall вернулся в Россию осенью 2020 года после пяти лет отсутствия на отечественном рынке. На данный момент модельная линейка компании на нашем рынке представлена пикапами Wingle 7 и Poer. Эти машины продаются в официальных дилерских центрах марки Haval ("дочка" Great Wall), где также осуществляется их техническое обслуживание.



Модель Минимальная цена в январе, руб. Минимальная цена в ноябре, руб.

Great Wall Wingle 7 1 949 000 2 799 000

Great Wall Poer 2 549 000 3 449 000

Оба полноприводных пикапа без проблем можно найти у столичных дилеров. Правда, менеджеры сразу двух автосалонов сообщили, что нужно немного времени, чтобы машины "привезли со складов". По словам сотрудников компании, срок ожидания составит примерно неделю. На официальном сайте цены Wingle 7 и Power стартуют от 2 799 000 руб. и 3 449 000 руб. За эти же деньги машину предлагают купить и московские дилерские центры. Однако, несмотря на осеннюю корректировку цен, стоимость китайских пикапов значительно увеличилась с начала года. В январе Wingle 7 можно было купить 1 949 000 руб., а Poer стоил 2 549 000 руб.



