Geely представит новый кроссовер в Европе в 2023 году

Китайская компания Geely Auto официально выходит на европейский рынок. Как передает Day.Az об этом пишет CarNewsChina. Как сообщает интернет-портал, Geely подписала партнерское соглашение с венгерским импортером Grand Automotive Central Europe, который станет главным дистрибьютором бренда и выпустит в Европе новый кроссовер Geely Geometry C в первой половине 2023 года.

Geometry C - китайский компактный электромобиль с габаритами 4432х1833х1560 мм и колесной базой 2700 мм. Новый Geely получил электромотор мощностью 200 л.с., а также аккумулятор в двух модификациях: 53 кВт·ч и 70 кВт·ч с запасом хода 400 и 550 км соответственно. Модель доступна с передним приводом.

Согласно контракту, первыми странами, для которых будет доступен электрокар Geometry C, станут Венгрия, Словакия и Чехия. По словам заместителя директора Geely Сюэ Тао, глобальная электрификация транспортных средств в Центральной и Восточной Европе поможет Geely и Grand Automotive Central Europe в разработке и реализации электромобилей.

Стратегия глобализации продолжает выводить Geely на мировой уровень. В 2017 году в Республике Беларусь началась сборка автомобилей китайского бренда для российского, казахского и белорусского авторынков. Как ранее сообщал Autonews.ru, продажи китайских автомобилей в России выросли почти на 30%. К концу октября 2022 года количество реализованных автомобилей составило 12 767, из них 2483 единицы принадлежат компании Geely.