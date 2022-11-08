Hyundai перевел переднеприводные Tucson с «робота» на автомат

Hyundai перевел переднеприводные Tucson с 7-ступенчатого "робота" на 8-диапазонный автомат, передает Day.Az со ссылкой на motor.ru. Китайский филиал Beijing-Hyundai заменил трансмиссию на самых популярных Tucson: отныне преселективом будут оснащаться немногочисленные полноприводные кроссоверы, а покупатели моноприводных версий получат классическую коробку передач с гидротрансформатором. Официальное объяснение - стремление к экономии топлива, но замеры говорят об обратном.

Китайский Hyundai Tucson с литерой L конструктивно близок "глобальной" длиннобазной версии, но силовые агрегаты оригинальные: большинство кроссоверов оснащаются 1,5-литровым турбомотором (200 сил, 253 Нм). Полтора года всем негибридным Tucson был положен безальтернативный 7-ступенчатый "робот", но теперь ситуация поменялась и Beijing-Hyundai перевел модель на автоматическую трансмиссию, знакомую американцам и россиянам.

На презентации было сказано, что 8-ступенчатая коробка передач выбрана в угоду экономии топлива и водительским ощущениям, но замеры по циклу WLTC намекают, что Hyundai лукавит. Для моноприводных кроссоверов образца 2021 года с "роботом" заявлен расход 6,6-6,8 литра на 100 километров пробега, для новых Tucson с автоматом - 6,9-7,1 литра.

В остальном китайский Hyundai Tucson L неизменен: отличия от "глобальной" версии сводятся к дизайну интерьера и уникальным комплектациям. А ещё в Поднебесной остаётся гибридная версия с "атмосферником" 2.0 и электромотором, встроенным в 6-ступенчатый автомат: с такой силовой установкой кроссовер может быть только переднеприводным, а пиковая отдача - 193 лошадиные силы и 350 Нм.

За полтора года Hyundai Tucson L практически не дорожал, и смена трансмиссии тоже не привела к росту цен. Переднеприводные кроссоверы с автоматом стоят от 162 до 208 тысяч юаней, максимально оснащённая версия с "роботом" и полным приводом обойдётся в 220 тысяч юаней, а самый дорогой гибрид - в 226 тысяч юаней.