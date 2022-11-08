Renault выделит производство электромобилей в отдельную компанию Ampere

Французский автомобилестроительный концерн Renault SA объявил, что рассчитывает увеличить операционную рентабельность за счет разделения бизнесов по выпуску электромобилей и автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Будет создана отдельная компания под названием Ampere, которая займется производством электромобилей и разработкой программного обеспечения для них. Ее акции планируется разместить на бирже во втором полугодии следующего года в зависимости от рыночных условий.

При этом Renault намерен сохранить контрольный пакет акций Ampere.

За счет реструктуризации своих операций Renault стремится получить более высокую операционную рентабельность в ближайшие годы. Компания хочет добиться того, чтобы в 2025 году она была выше 8%, а в 2030-м - превзошла 10%. Ранее целевой уровень на 2025 год составлял не менее 5%.

Автопроизводитель также подтвердил прогноз рентабельности на текущий год - выше 5%.

Кроме того, в отдельном релизе Renault сообщил о подписании соглашения с китайской Zhejiang Geely Holding Group Co. о создании совместного предприятия, которое будет выпускать гибридные силовые агрегаты и силовые агрегаты с двигателями внутреннего сгорания. Компании будут владеть по 50% СП.

Всего планируется создать 17 заводов и 5 научно-исследовательских центров с численностью сотрудников около 19 тысяч человек. Поставки будут идти в 130 стран. Ожидается, что СП будет производить продукцию для таких компаний, как Dacia, Volvo Cars, Nissan и Mitsubishi.