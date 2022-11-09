Renault и Geely запустят совместное производство гибридных двигателей

Французский концерн Renault Groupe совместно с китайским брендом Geely объявили о запуске совместного производства двигателей внутреннего сгорания и гибридных силовых агрегатов. Старт проекта намечен на 2023 год.

Как передает Day.Az, об этом пишет портал Motor1. Помимо этого, компания займется реализацией систем компонентов и двигательных установок. На начальном уровне проект предполагает сборку более 5 млн. деталей и организацию поставок в 130 стран мира.



В настоящий момент уже известно, что гибридными силовыми агрегатами нового поколения будут оснащены Renault, Geely, Volvo, Nissan, Mitsubishi, Dacia, Lynk & Co и Proton. Производство будет осуществляться на 17 заводах в трех странах. К работе будут привлечены 19 тыс. специалистов. Обладая такими мощностями, представители компании предполагают, что смогут обеспечивать деталями 80% мирового авторынка.



Представители французского концерна подчеркнули, что их сотрудничество с Geely приведет к разработке новых ДВС и гибридных двигателей, которые останутся важной частью цепочки поставок для автомобилей, представленных на мировом рынке.



Geely ведет активную деятельность на западном рынке автомобилей. Китайская компания уже обладает контрольным пакетом акций Volvo, Lotus, Polestar, Proton, Lynk & Co, Zeekr и Geometry. Недавно Geely анонсировал выход нового электрокроссовера, распространением которого займется крупный венгерский дистрибьютор GACE. Это станет официальным выходом Geely на европейский рынок.