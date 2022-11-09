Audi представила новые кроссоверы Q8 e-tron

Компания Audi представила электрический кроссовер Q8 e-tron и его купеобразную версию Sportback, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Новинка стала преемником выпущенной четыре года назад оригинальной модели e-tron, изменилась внешне и получила более емкую батарею. Базовые модели оснащены двумя электромоторами суммарной мощностью 340 л.с. и крутящим моментом 664 Нм. Запас хода у Audi Q8 50 e-tron составляет 491 км, а у Q8 Sportback 50 e-tron - 505 км (по циклу WLTP).

Модификации Q8 55 e-tron и Q8 Sportback 55 e-tron получат по два мотора (408 л.с. и 664 Нм), на одном заряде электрокары способны преодолеть по 582 и 600 км соответственно. Самые мощные версии SQ8 e-tron и SQ8 Sportback e-tron оснащены силовой установкой из трех электродвигателей, которые выдают 517 л.с. и 973 Нм (запас хода - 494 и 513 км соответственно; максимальная скорость - 210 км/ч).