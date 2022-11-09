Компания Volkswagen выпустила офисное кресло с электромотором и клаксоном

Компания Volkswagen разработала кресло с электромотором, позволяющее передвигаться по офисному пространству, не вставая. Об этом сообщает New Atlas, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Максимальная скорость офисного кресла составляет 20 км/ч, а запас хода - 12 км. Управление осуществляется путем нажатия специальных педалей.

Чтобы не сбить кого-то из коллег при движении назад, можно воспользоваться встроенным в подлокотник экраном, который выводит изображение с камеры, расположенной на задней части транспортного средства. Кроме того, кресло оснащено клаксоном, развлекательной музыкальной системой, фарами и подогревом сидения.

Стоимость новинки не раскрывается. Как следует из информации на официальном сайте Volkswagen, в некоторых автосалонах уже можно провести "тест-драйв" кресла.