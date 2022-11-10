Toyota показала тизеры новой гибридной модели

Компания Toyota Motor опубликовала тизеры новой гибридной модели, которую официально представит 16 ноября. Специалисты полагают, что это будет новый Prius, о чем 9 ноября пишет издание Carscoops, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

На картинках показана фара безымянного автомобиля, очень похожая по дизайну на те, что устанавливают в новое семейство электромобилей bZ.

Опубликованные фрагменты Toyota сопроводила фразой hybrid reborn, что можно дословно перевести с английского как "возрожденный гибрид". В связи с этим большинство специалистов предположили, что новой электрифицированной моделью станет гибридный Toyota Prius следующего пятого поколения.

Предполагается, что новый Prius будет основан на платформе E3, которая лежит в архитектуре электрической модели bZ. В настоящее время его линейка включает две машины на электротяге - кроссовер bZ4X и седан bZ3.

Помимо обычного гибрида, сочетающего бензиновый двигатель и электродвигатель, Prius также может получить водородно-электрический вариант, хотя он вряд ли будет доступен при запуске новой модели.