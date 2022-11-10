В Китае началось производство электрического седана Hycan A06

Бренд Hycan - входит в китайскую компанию GAC - презентовал электрический седан модели A06. Топовая версия машины снабжена полным приводом, два ее электромотора выдают 426 л.с., а дальность хода на одном заряде составляет 630 км. Об этом 10 ноября сообщил портал CarNewsChina, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

К уже имеющимся хетчбэку Hycan Z03 и внедорожнику Hycan 007 в скором времени прибавится седан Hycan A06, который в самой топовой комплектации будет располагать полным приводом.

Машина сделана на базе концептуального автомобиля Hycan Concept S, который был представлен в 2021 году. Серийная версия седана основана на собственной платформе H-GEA, которая разработана только для электромобилей.

У электрокара три варианта мощности электродвигателя. Версия машины начального уровня оснащена электромотором мощностью 184 л.с., который расположен на передней оси. Затем идет мотор с отдачей в 218 л.с., а полноприводная модель получила два электродвигателя суммарной мощностью 462 л.с. Время разгона с нуля до сотни у такой версии составляет 3,7 с, а дальность хода достигает 630 км.

Производство Hycan A06 будет налажено на заводе GAC в Ханчжоу. Предприятие может выпускать 200 тыс. электромобилей ежегодно.

Цена Hycan A06 начинается в Китае от 180 тыс. юаней.