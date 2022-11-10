Чемпионский болид Шумахера продали на аукционе

Болид Ferrari F2003-GA, на котором знаменитый гонщик Михаэль Шумахер завоевал шестой титул чемпиона мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" в сезоне 2003 года, продали на аукционе в Женеве. Как сообщает Autoevolution, автомобиль ушел с молотка за $14,87 млн, передает Day.Az.

Имя нового владельца чемпионского болида не уточняется.

Дебют болида F2003-GA состоялся в 2003 году на Гран-при Испании 2003 года. Спортивный автомобиль от предшественника отличался более длинной колесной базой и улучшенными аэродинамическими свойствами. Болид оборудован 3,0-литровым двигателем V10 мощностью 845 л.с. Перед продажей, в 2022 году, машина прошла серьезную реставрацию.

В 2020 году на аукционе был продан первый болид Михаэля Шумахера в команде Ferrari. Автомобиль под названием 412 T2 тестировался знаменитым гонщиком перед первым полноценным сезоном в команде. Впервые он сел за руль этой машины 16 ноября 1995 года.

Позже этот болид использовался Жаном Алези.

Михаэль Шумахер провел 19 сезонов в "Формуле-1". За это время немецкий пилот семь раз становился чемпионом мира, он одержал 91 одну победу и 155 раз поднимался на подиум.

Шумахер получил тяжелую травму 29 декабря 2013 года во время отдыха на французском курорте Мерибель. Катаясь на горных лыжах, автогонщик споткнулся о камень и ударился головой о выступ скалы. Пострадавшего доставили в Гренобль, где врачи ввели его в состояние искусственной комы. Спортсмен перенес две операции, а в январе 2014 года медики стали выводить его из состояния комы. В начале сентября 2014 года Михаэля Шумахера выписали из реабилитационного центра в Базеле. Гонщик продолжил восстановление дома, для этого его перевезли в семейную резиденцию в Швейцарии. В общей сложности в больнице Шумахер находился 254 дня.