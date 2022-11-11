Китайский кроссовер Huawei Aito M7 разбили в краш-тесте

Китайский исследовательский институт страхования провел краш-тест кроссовера Aito M7. Aito - это относительно новая марка, которую развивают компания Seres (Sokon) и телекоммуникационный гигант Huawei. Последняя фирма отвечает за разработку всей электронной начинки, аккумуляторов и электродвигателей.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на CarsNewsChina, в результате краш-теста безопасность водителя, защиту пассажиров и пешеходов эксперты оценили на отлично. Ремонтопригодность и экономичность обслуживания, в свою очередь, получила оценку "средне".

Кроме этого, организаторы испытания указали на проблемы, которые могут возникнуть у машины при лобовом ударе на скорости 64 км/ч с перекрытием 25%. В результате такого столкновения у китайского кроссовера серьезно деформировалась передняя стойка кузова.

Длина Aito M7 составляет 5020 мм, ширина - 1945 мм, а высота - 1775 мм. Размер колесной базы равен 2820 мм. Машина оборудована гибридной установкой, которая включает в себя 1,5-литровый бензиновый турбомотор, который подзаряжает аккумуляторы, а также один или два электродвигателя. В первом случае мощность кроссовера составляет 272 л.с., а во втором - 449 л.с.