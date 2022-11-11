Составлен рейтинг самых качественных автомобилей в Китае
Китайское подразделение агентства J.D. Power опубликовало очередной рейтинг качества автомобилей, представленных на рынке КНР, передает Day.Az со ссылкой на motor.ru. Специалисты провели опрос среди 37,3 тысячи автовладельцев, которые приобрели машину в период с декабря 2017 года по май 2021 года - исследование охватило 208 моделей 48 различных марок. Традиционно качество определялось в зависимости от количества выявленных проблем на 100 автомобилей, так называемый коэффициент PP100 (Problems Per 100 Vehicles).
Китайских автомобилистов попросили оценить качество своих машин по нескольким параметрам: проблемы, связанные с конструкцией, и дефекты/неисправности. Также в опросе перечислены 218 симптомов в девяти категориях, а именно функции и элементы управления, дисплеи; экстерьер; интерьер; информационно-развлекательная система; сиденья; опыт вождения; помощь при вождении; силовой агрегат и климатическая система.
В сегмент премиальных иномарок наименьшее количество проблем было выявлено у автомобилей Porsche (136 PP100). Следом с небольшим отставанием идут следуют Land Rover (145 PP100) и BMW (147 PP100). Особенно были отмечены модели BMW 1-Series, 5-Series, X1, Porsche Cayenne и Macan. В массовом сегменте победили совместные предприятия FAW-Toyota (159 PP100) и Changan Ford (168 PP100).
Если же говорить о моделях местных марок, то первое место в рейтинге качества досталось Wey, которая принадлежит Great Wall, - ее результат составил 177 PP100. Вторую строчку делят Geely (178 PP100) и Lynk & Co (178 PP100).
В массовом сегменте самыми качественными автомобилями для китайского рынка названы Baojun 360, Buick GL8, Chevrolet Onix, Ford Edge, GAC Trumpchi GS3, Geely Binrui, Honda Vezel, Hyundai Mistra и Toyota RAV4.
В целом эксперты J.D. Power отметили, что чем дольше автомобиль находится в эксплуатации, тем чаще владельцы жалуются на проблемы, связанные с дизайном и эргономикой. То же самое можно сказать и про проблемы, связанные с конструкцией.
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