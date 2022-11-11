"АвтоСтар Каукасус" официальный дилер автомобилей Mercedes-Benz в Азербайджане присутствующий более 25 лет на рынке со слоганом "Лучшее или Ничего", приятно удивил любителей бренда эксклюзивной моделью "Mercedes-Maybach GLS600". Хотим отметить, что, модель, привезенная в эксклюзивном цвете, является новшеством для Азербайджана.

Просторный интерьер, выполненный из эксклюзивных материалов наивысшего качества и оборудованный чрезвычайно эффективной шумоизоляцией создает стильную приватную атмосферу комфорта. Также, благодаря солнцезащитным жалюзи с электроприводом на двух задних боковых окнах, пассажиры могут оптимально настроить доступ света в салон.

Уникальный дизайн Mercedes-Maybach GLS сочетает в себе роскошный внешний вид и превосходное техническое оснащение.

"Бренд Mercedes-Maybach представляет собой сегмент "Ultimate Luxury" в самой изысканной и современной форме", - говорит Горден Вагенер, главный дизайнер Daimler AG. "Стиль бренда воплощен в возвышенной красоте, неповторимой эстетике и элегантности. Нам удалось вывести концепцию Sensual Purity на новый уровень и создать абсолютный эталон в мире автомобильного дизайна".

"Автостар Кавказ" продолжает выполнение заказов. Подав заявку, вы можете заказать автомобиль.

