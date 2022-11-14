Jeep разработал «самый передовой сухопутный прицеп»

Автопроизводитель Jeep совместно с фирмой Addax разработали "самый передовой сухопутный прицеп", передает Day.Az со ссылкой на motor.ru. Новый трейлер отличается увеличенным дорожным просветом, "грязевыми" покрышками, независимой торсионной подвеской и различными вариантами сцепки, что позволит водителю вездехода не переживать, что прицеп не проедет вслед за тягачом. Вдобавок, на прицепе можно разбить двухместную палатку: такой вариант использования подойдёт заядлым путешественникам.

У внедорожного прицепа одна ось, а сухая масса не превышает 386 килограммов. Конструкция разработана с оглядкой на прицепы армии США: например, стальной каркас не сварен, а изогнут. В обычной конфигурации полезный внутренний объём прицепа - 1000 литров, однако сверху можно разместить палатку, ведь предусмотрены упоры, выдерживающие нагрузку 3,6 тонны.

Шасси трейлера спроектировано с учётом солидных ходов подвески, а дорожный просвет составляет 17 дюймов (432 миллиметра). Возможно крепить прицеп к тягачу шарнирно-сочленённой сцепкой или регулируемой сцепкой с ресивером. Руководитель североамериканского филиала Jeep Джим Моррисон назвал новинку "самым передовым в мире сухопутным прицепом".

Цена трейлера Jeep и Addax пока не раскрыта, но дешёвыми фирменные аксессуары не бывают. Впрочем, куда дороже обошёлся прицеп для Ford Bronco, сделанный из другого Bronco: один из инженеров Ford Performance смог заполучить списанный тестовый внедорожник и сделать из него необычный трейлер с оригинальной рамой и пневмоподвеской.