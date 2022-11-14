Азербайджанские пилоты в тройке победителей гонок “King of Drift” - ФОТО
В гонках "King of Drift", проходивших в грузинской столице Тбилиси, азербайджанские пилоты, участвовавшие в них при поддержке Автомобильной федерации Азербайджана, вошли в тройку победителей, сообщает в понедельник Day.Az.
Отметим, что в гонке, состоящей из пяти этапов, приняли участие 47 пилотов из Азербайджана, Грузии и Армении.
В прошедший вчера пятый финальный этап прошли пилоты из Азербайджана и Грузии.
Азербайджанские пилоты заняли второе, третье и четвертое места. В первую тройку вошли:
1 место - Мевлюд Меладзе
2 место - Нияз Бадиев
3 место - Фарид Гулиев.
Отметим, что Автомобильная федерация Азербайджана, помимо организации различных видов автомобильных соревнований, также оказывает поддержку в организации и продвижении обучения профессиональных пилотов, а также их участия в международных соревнованиях.
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