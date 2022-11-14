В Китае появилось новое поколение кроссовера Haval H6

Новый внедорожник Haval H6 замечен в Китае на дорогах во время испытаний. Автопроизводитель о планах выпуска новой модели никакой конкретной информации не предоставил, о чем 14 ноября сообщило издание "Китайские автомобили", передает Day.Az со ссылкой на Известия.

По мнению специалистов, новый кроссовер обзавелся брутальным экстерьером и располагает огромным экраном в салоне. Если верить первой информации, машина построена на платформе Lemon 2.0. На ней выпускают также модели Jolion, Dargo, Red Rabbit и Mystical Beast.

Из-за плотного камуфляжного окраса у машины можно рассмотреть узкие фары, по форме напоминающие бумеранги, решетку радиатора с хромированными элементами и мощный передний бампер. В задней части у нового H6 раздельные фонари, спойлер на крыше, а также прямоугольные накладки на выхлопную систему.

В салоне авто центральную консоль пересекает огромный экран. Скорее всего, он реализован по принципу трёх мониторов, объединенных под одним стеклом. На центральном тоннеле нового Haval H6 замечены две беспроводные зарядки для смартфона. Между ними протянулся блок треугольных кнопок.

Специалисты отметили, что рычага КПП на шпионских фото не было видно. Возможно, что он находится на рулевой колонке, как у модели Haval Mystical Beast.

Более подробной информации о машине пока нет. Ожидается, что четвертое поколение Haval H6 должно появится в 2023 году.