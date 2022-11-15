Changan начал принимать заказы на пикап, похожий на Toyota Tundra

Changan анонсировал запуск своего среднеразмерного пикапа Lantazhe, что с китайского можно перевести как Explorer. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на портал CarNewsChina. Автомобиль получил несколько версий. Его самая доступная комплектация обойдется в 99 900 юаней (около 24 000 манатов).

Lantazhe заявлен как среднеразмерный пикап. Габариты стандартной версии пикапа составляют 5350х1980х1875 мм, размер колесной базы - 3180 мм. Также у машины есть более большая модлификация. Размер колесной базы у такого автомобиля увеличен до 3430 мм. Габаритные размеры - 5600х1930х1865 мм. Для сравнения размеры популярного пикапа Toyota Tundra составляют 5545х1910х1816 мм при колесной базе в 3259 мм. Помимо этого, у китайского Explorer схожая с японской Tundra массивная решетка радиатора, хромированные элементы и высокая линия капота.

Клиентам пикап предложат в бензиновой и дизельной версиях автомобиля. Первая получила турбомотор объемом 2 л и мощностью 233 л.с., работающий совместно с 6-ступенчатой МКПП или 8-ступенчатой АКПП. Для дизельной модификации 2-литровый двигатель с турбонаддувом был изготовлен компанией Great Wall Motor. Его мощность составляет 163 л.с.

В салоне машины установлен двойной 12,3-дюймовый экран: один для приборной панели, второй - для информационно-развлекательной системы.

Точных дат, когда пикап появится на рынке пока не известно.