В Испании сделали первый автомобиль из растительного сырья

Испанский стартап Liux представил первый в мире автомобиль из растительного сырья, передает Day.Az со ссылкой на motor.ru. Электрокар Animal на 90 процентов состоит из вторичных и органических материалов (например, льняных волокон), оснащен 240-сильной силовой установкой и на одной зарядке способен проехать до 600 километров. На рынок машина выйдет в 2024 году, причем будет стоит от 39 000 евро. Снизить цену помогут технологии трехмерной печати и простая конструкция.

Информации о Liux Animal пока крайне мало, а та, что есть, по большей части объясняет лежащую в основе электрокара фундаментальную идею. Испанский стартап называет модель первым в мире автомобилем из растительного сырья - и здесь действительно есть чем гордиться.

На 90 процентов Animal состоит из вторичных и растительных материалов. Кузов, салон и частично шасси, к примеру, сделаны из биополимера, в составе которого есть льняные волокна и органические смолы.

Широкое использование биокомпозитов должно снизить массу машины на 200 килограммов по сравнению с типичной легковушкой. Но и сама конструкция Animal максимально упрощена. Количество деталей уменьшено на 25 процентов, причем часть компонентов и пресс-формы для шасси Liux собирается печатать на 3D-принтерах. Батарейный блок под полом между осями состоит из четырех модулей. Изначально их два, остальные при желании докупаются за 9000 евро.

Минимальный запас хода Animal составляет 300 километров, максимальный - 600. Электромотор один, он приводит задние колеса и в зависимости от версии выдает 190 (Habitat) либо 240 лошадиных сил (Wild, как на фотографиях). Во втором случае машина разгоняется с места до 60 миль в час (97 км/ч) за пять секунд и способна достигнут предельных 200 километров в час (у Habitat "максималка" ограничена 180 км/ч). Бонусом для Wild идут спортивная подвеска, более мощные тормоза, особые настройки трекшн-контроля, ездовой режим Beast и специальный декор.

Интересно другое: испанцы выбирали для своего дебютного проекта непривычный форм-фактор, ведь Animal - не опостылевший кроссовер, а универсал или даже шутинг-брейк. Авторы обещают просторный и минималистичный салон, мультимедиа на Android Automotive с собственной графической оболочкой, связь 5G и вычислительную платформу с искусственным интеллектом и обновлениями "по воздуху".

Заказы уже принимаются, хотя по планам электрокар выйдет на рынок только в 2024 году. Цена Animal Habitat будет начаться с 39 000 евро. За "заряженный" Animal Wild попросят 45 000 евро. Электрокары с четырьмя батарейными модулями обойдутся в 48 000 и 54 000 евро соотвественно.