Назван самый быстрый электрокар в мире

Хорватский гиперкар Rimac Nevera стал самым скоростным серийным электромобилем в мире, передает Day.Az со ссылкой на motor.ru. На трассе Automotive Testing Papenburg в Германии он смог разогнаться до 412 километров в час. Рекорд зафиксировали с помощью измерительного комплекса Racelogic V-Box, причем два года назад именно такую скорость показала симуляция. Автомобиль был обут в дорожные шины Michelin Pilot Sport Cup 2R, плюс на нем был активирован режим Top Speed.

Гиперкар Rimac Nevera установил новый мировой скорости для товарных электромобилей. Ради этого его пришлось отправить на овал немецкой компании Automotive Testing Papenburg, где тест-пилот "Римака" Миро Зрнчевич смог разогнаться до 412 километров в час. В распоряжении испытателей был сам автомобиль, обутый в омологированные для дорог общего пользования шины Michelin Pilot Sport Cup 2R, и два четырехкилометровых прямых участка.

Впечатляющий результат получен в режиме Top Speed, позволяющем найти оптимальный баланс между низким сопротивлением и стабильностью. Зрнчевич уже на выходе из кривой разогнался до 250 километров в час, поэтому катапультировать "Неверу" до максимальных четырех сотен было не так уж и сложно.

Рекорд зафиксировали с помощью измерительного комплекса Racelogic V-Box, но интересно другое: ещё в 2018-м именно такую скорость предсказала симуляция.

Чтобы проверить полученные данные эмпирическим путем, понадобились коллективные 1,6 миллиона часов разработки. Впрочем, ещё раньше Nevera установила рекорд по разгону до 60 миль в час (1,85 c) и по прохождению квотера (8,582 с).

А вот абсолютный рекорд скорости для электрокаров пока принадлежит Venturi Buckeye Bullet 3. Обтекаемая "сигара", коэффициент сопротивления воздуху которой составляет всего 0,13, разогналась в Бонневиле до 549,43 километра в час.

На каждой оси Buckeye Bullet 3 стояли два электромотора, приводящие свое колесо через двухступенчатый редуктор Hewland. Вместе с тяговой батареей мощностью больше двух мегаватт они суммарно развивали 3000 сил.

На Rimac Nevera тоже используются четыре электромотора, хотя их комбинированная отдача ниже - 1914 лошадиных сил и 2360 Нм крутящего момента. Блок батарей емкостью 120 киловатт-часов интегрирован в структуру углепластикового монокока.

По паспорту Nevera разгоняется с места до ста за 1,97 секунды, до 300 километров в час - за 9,3 секунды.