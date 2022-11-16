https://news.day.az/autonews/1511759.html Suzuki обновила кроссовер Across
Suzuki обновила кроссовер Across
Японская компания Suzuki выпустила обновленный кроссовер Across. Об этом сообщает auto.ru, передает Day.Az.
Отмечается, что автомобиль получил медиасистему с экраном диагональю 10,5 дюйма. Подключение по протоколу Apple CarPlay стало беспроводным. Появилась и встроенная офлайн-навигация. В базовую комплектацию теперь входит цифровая приборная панель Вид и количество выводимой информации на ней можно настраивать.
Технический кроссовер Suzuki Across не изменился. Модель оснащается гибридной силовой установкой мощностью 306 л.с. Только на аккумуляторе автомобиль может проехать 75 км.
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