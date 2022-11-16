Абсолютно новый Toyota Prius: самый мощный и динамичный в истории серии

Компания Toyota представила новое поколение гибридной модели Prius. Об этом сообщает пресс-служба бренда, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что автомобиль построен на новой платформе TNGA. Модель получила узкие светодиодные фары, широкий воздухозаборник, а также задний "монофонарь", растянувшийся по всей ширине кузова.

В салоне установлена цифровая приборная панель и экран медиасистемы, под которым размещены два центральных воздуховода и небольшой горизонтальный блок функциональных клавиш.

На рынке будут представлены две версии автомобиля. Первая представляет собой подключаемый гибрид с суммарной отдачей 223 л.с. От 0 до 100 км/час такая машина способна разгоняться за 6,7 с. Второй вариант - это параллельны" гибрид, работающий на базе двух бензиновых двигателей на выбор: 1,8- или 2,0-литрового ДВС суммарной мощностью до 193 л.с. Старт продаж Toyota Prius пятого по счету поколения намечен на декабрь 2022 года.