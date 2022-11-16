Так выглядит новая гибридная модель Toyota Prius

В Сети распространились кадры новой гибридной модели Toyota Prius.

Отметим, что автомобиль построен на новой платформе TNGA. Модель получила узкие светодиодные фары, широкий воздухозаборник, а также задний "монофонарь", растянувшийся по всей ширине кузова.

В салоне установлена цифровая приборная панель и экран медиасистемы, под которым размещены два центральных воздуховода и небольшой горизонтальный блок функциональных клавиш.

Представляем вашему вниманию ролик, в котором продемонстрирована новая Toyota Prius: