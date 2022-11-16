https://news.day.az/autonews/1511850.html Так выглядит новая гибридная модель Toyota Prius - ВИДЕО
Так выглядит новая гибридная модель Toyota Prius - ВИДЕО
В Сети распространились кадры новой гибридной модели Toyota Prius.
Отметим, что автомобиль построен на новой платформе TNGA. Модель получила узкие светодиодные фары, широкий воздухозаборник, а также задний "монофонарь", растянувшийся по всей ширине кузова.
В салоне установлена цифровая приборная панель и экран медиасистемы, под которым размещены два центральных воздуховода и небольшой горизонтальный блок функциональных клавиш.
Представляем вашему вниманию ролик, в котором продемонстрирована новая Toyota Prius:
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