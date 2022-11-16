Ford может уволить до 40% сотрудников

Концерн Ford может сократить до 40% сотрудников в связи с началом массового производства электромобилей. Об этом сообщила в среду газета Financial Times со ссылкой на руководителя компании Джима Фарли, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его словам, для производства электромобилей требуется намного меньше рабочей силы, чем для создания бензиновых или дизельных автомобилей. Это связано с тем, что для их сборки требуется меньше деталей. Ford планирует получать с продаж электрических транспортных средств не менее 50% от общей выручки к 2030 году.

Компания стремится максимально контролировать производственные процессы и намерена "расширить собственное производство деталей", а также "привлечь новых поставщиков", отметил Фарли. "Нам предстоит создать совершенно новую цепочку поставок аккумуляторных батарей, двигателей и электроники", - отметил он.

В августе Ford уволил 3 тыс. сотрудников, обосновав это неконкурентоспособностью структуры расходов компании по сравнению с другими автопроизводителями. Еще тогда Фарли заявлял, что в компании "слишком много людей".