Автоконцерны стали напрямую покупать сырье у горнодобывающих компаний

Ведущие мировые автопроизводители переходят на прямые сделки с горнодобывающими компаниями в обход традиционных логистических цепочек, чтобы обеспечить больший контроль над поставками необходимого прежде всего для выпуска электромобилей сырья. Об этом сообщила во вторник газета Financial Times, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Германский автоконцерн Mercedes-Benz заключил, по ее данным, сразу несколько таких контрактов и вскоре откроет собственные перерабатывающие предприятия. Лидерами по инвестициям в горнодобывающую промышленность стали также компании Stellantis, владеющая Pegueot и Fiat, General Motors, BYD и Tesla. Причем последняя запланировала начать в следующем году строительство собственного литиевого завода на побережье Мексиканского залива в Техасе.

"Обеспечение достаточного объема содержащих литий твердых пород для снабжения предприятия будет ключевой задачей для компании [предпринимателя Илона] Маска, намеренной продавать 20 млн электромобилей в год к 2030 году, - заявил Эрик Норрис, представитель компании Albemarle, основного поставщика лития для Tesla. - Им важна эта отрасль и нужны контракты с компаниями, имеющими доступ к крупнейшим месторождениям, для реализации своих планов".

Согласно прогнозам Международного энергетического агентства, чтобы удовлетворить растущий спрос на детали для электромобилей, в частности на аккумуляторы, к 2030 году необходимо создать 50 предприятий по добыче лития, наладить работу 60 никелевых рудников и освоить 17 месторождений кобальта. Литий стал наиболее востребованным материалом в этой отрасли. Цены на него за два года выросли в девять раз, достигнув $74,5 тыс. за тонну.