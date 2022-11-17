Toyota представила кроссовер со штурвалом вместо руля

На автосалоне в Лос-Анджелесе состоялась премьера нового электрического кроссовера Toyota bZ Compact SUV, передает Day.Az со ссылкой на motor.ru. Пока это концепт, который дает представление о дизайне будущего серийного электрокара - он расположится на ступень ниже bZ4X. У шоу-кара сдвоенный спойлер и штурвал вместо традиционного рулевого колеса, напоминающий тот, который устанавливается в современные Tesla. Будут ли эти элементы реализованы на "товарной" модели, пока неизвестно.

Компактный электрический кроссовер bZ Compact SUV выполнен в том же стиле, что и вседорожник bZ4X, седан bZ3 и новый Prius. При этом у концепта более приземистый силуэт с широкими колесными арками, массивными порогами и короткими свесами.

Из необычных приемов в интерьере, помимо штурвала, - слегка изогнутые снизу дисплеи на передней панели: цифровая "приборка" и центральный прямоугольный экран мультимедийной системы. В Toyota утверждают, что в отделке салона применены материалы, полученные в результате переработки растительного сырья. Технических характеристик в компании пока не приводят.

В линейку bZ уже входит кроссовер bZ4X, который продается в Японии, Китае, США и Европе и с которым у автопроизводителя возникли проблемы. Спустя всего полгода после начала продаж у электрокара обнаружился опасный дефект - выяснилось, что при резких поворотах и торможении у кроссовера могут отвалиться колеса. Из-за этого Toyota пришлось отозвать и даже выкупить у клиентов уже проданные машины.