Porsche представил внедорожный 911 Dakar

Компания Porsche представила спорткар 911 Dakar, который ориентирован на езду по бездорожью и назван в честь знаменитого ралли-марафона, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Автомобиль построен на базе Porsche 911 Carrera 4 GTS, дорожный просвет новинки на 50 мм выше, чем у базовой версии спорткара. Клиренс можно увеличить еще на 30 мм благодаря подъемной системе. 911 Dakar получил покрышки Pirelli Scorpion All Terrain Plus.

Porsche 911 Dakar оснащен 3,0-литровым двигателем с двойным турбонаддувом, который развивает 480 л.с. и 570 Нм. Двигатель сочетается с восьмиступенчатым "роботом" PDK и системой полного привода. Автомобиль способен разгоняться до 60 миль в час (97 км/ч) за 3,2 секунды. Максимальная скорость ограничена на отметке 240 км/ч из-за особенностей вседорожной резины.