Новый Genesis X Convertible спроектирован азербайджанским дизайнером

Сегодня в Лос-Анджелесе (США) прошла презентация нового Genesis X Convertible, который был спроектирован азербайджанским дизайнером Самиром Садыховым.

Как передает Day.Az, информацией об этом поделился радиоведущий Турал Юсифов, присутствовавший на презентации.

Компания Hyundai достаточно давно опубликовала несколько изображений с концептом нового Genesis X Speedium Coupe. Тогда было заявлено, что данная модель, вероятно, никогда не будет серийной. Но спустя несколько месяцев стало известно, что Genesis X Convertible все же выйдет на рынок.

Купе-кабриолет выделяется на фоне других продуктов корейской марки оригинальным внешним видом. Новинка имеет вытянутую переднюю часть кузова со слегка изгибающимся капотом, отличающимся прямыми линиями. Купе комплектуется двумя тонкими и длинными светодиодными полосками, которые выполняют роль головной оптики. Причем они пролегают вдоль всей передней части кузова, заходя на боковую. А нижняя светодиодная полоска опускается до бампера, формируя окантовку радиаторной решетки, которой, к слову, нет. Вместо нее здесь располагается заглушка.