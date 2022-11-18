В Китае рассекретили новый кроссовер Smart

Министерство промышленности и информационных технологий Китая представило новую модель компании Smart. Об этом передает Day.Az со ссылкой на CarNewsChina. Разработкой Smart #3 занимались компании Geely и Mercedes-Benz. По данным СМИ, немецкий концерн разработал внешний облик автомобиля, в то время как китайцы отвечают за техническую начинку и производство.

Дизайн во многом похож на модель Smart #1, но "трешка" выглядит более приземистой и динамичной. Новинка получила идентичную оптику, боковые зеркала и выдвигающиеся дверные ручки. Габариты модели 3 составили 4400х1844х1556 мм при колесной базе 2785 мм. Таким образом, новый кроссовер на 130 мм длиннее и на 22 мм шире, чем Smart #1.

Построен Smart #3 на платформе Sustainable Experience Architecture (SEA), разработанной силами Geely. Базовая версия имеет задний привод и электромотор мощностью 272 л.с., а топовая оснащается электродвигателями на обеих осях, суммарная мощность которых составляет 428 л.с. Их разработкой занималась компания Viridi E-mobility Technology, принадлежащая Geely Group.

Детали интерьера пока не рассекречены, однако по шпионским снимкам, опубликованным ранее, можно судить, что как минимум в качестве опции для новинки будут предложены спортивные кресла от тюнингового ателье Brabus.

Официальные цены на новый Smart #3 пока не объявлены. Известно, что стоимость Smart #1 на китайском рынке варьируется от 209 200 до 245 000 юаней (1,77-2,07 млн руб.) в зависимости от комплектации.

Платформа SEA, разработанная Geely, используется во многих автомобилях, включая Lotus Eletre, Polestar 3, машины марки Zeekr, а также автомобили шведской компании Volvo. Ранее Autonews.ru рассказывал о самом маленьком кроссовере в модельной линейке Volvo, который построили на платформе китайской компании.