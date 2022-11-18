КамАЗ представит беспилотный грузовик

КамАЗ в текущем году покажет беспилотный грузовик, который будут тестировать на трассе М-11 "Нева". Об этом рассказал заместитель министра транспорта РФ Дмитрий Баканов в кулуарах форума "Транспорт России", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Беспилотную модель КамАЗа будут тестировать с февраля по июнь 2023 года, для чего Минтранс создаст цифровой двойник дороги Москва - Петербург "Нева". Предполагается, что движение беспилотного КамАЗа будет запущено в мае-июне 2023 года, рассказал Дмитрий Баканов.

На КамАЗе ранее сообщали, что предприятие планирует в 2023 году предоставить для эксплуатации на трассе М-11 пять беспилотных машин, а к 2024 году довести количество такой техники до 50 грузовиков.

Автомобили будут перевозить грузы между Москвой и Санкт-Петербургом.