Subaru представила новое поколение модели Impreza

Японская компания Subaru представила на автосалоне в Лос-Анджелесе новое, шестое по счету поколение модели Impreza. Как сообщает пресс-служба бренда, на выставке дебютировал хетчбэк, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что в базовой комплектации автомобиля появились светодиодные фары, а экран мультимедиа, получившей поддержку Apple Carplay и Android Auto, в топ-версиях вырос до 11,6 дюйма. Автомобиль получил фирменный комплекс EyeSight нового поколения, который отличается от прежнего наличием дополнительной, третьей широкоугольной камеры, позволяющей электронике лучше распознавать пешеходов и велосипедистов, чтобы вовремя снизить скорость и избежать столкновения.

Хетчбэк Subaru Impreza нового поколения получит 2.0-литровый бензиновый мотор мощностью 154 л.с. Кроме того, модель предложат с 2,5-литровым двигателем мощностью 185 л.с. Трансмиссия - только клиноцепной вариатор Lineartronic. Продажи новой модели на рынке США начнутся весной 2023 года. Цены объявят ближе к выводу машины на рынок.