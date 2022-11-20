Сборы с электромобилей принесут в британский бюджет $1,9 млрд

Введение Минфином Британии сборов с электромобилей в рамках отказа от бензиновых и дизельных машин принесет в бюджет страны в 2027 году £1,6 млрд (около $1,9 млрд). Об этом пишет газета Financial Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В публикации отметили, что владельцы новых электромобилей в первый год будут платить по сниженной ставке, после чего она вырастет до $196 в год. Поэтому в 2025 году в бюджет Британии будет поступать уже около $613 млн. На следующий год поступления возрастут до $1,2 млрд. И уже в 2027 году они достигнут $1,9 млрд.

По данным издания, льготная уплата налога на электромобили будет доступна лишь для корпоративных электрических транспортных средств. При этом грант на покупку электромобиля в размере около 6 тыс. будет отменен.

В статье указали, что данная инициатива уже была раскритикована со стороны "зеленых" организаций. Речь идет о том, что новые правила могут затормозить прогресс в области перехода на электромобили.