Финалисты конкурса на звание автомобиля года

Организаторы регулярного конкурса "Североамериканский автомобиль, вседорожник и пикап года" (NACTOY) объявили полуфиналистов премии. В их число попали три легковые машины, три пикапа, а также три кроссовера и внедорожника. Причем в каждой из категорий на победу в конкурсе претендуют машины с электрическими силовыми установками, передает Day.Az со ссылкой на Autonews.ru.

Например, среди легковых автомобилей в финал смог пробиться электрокар Genesis G80 EV. Его соперниками в конкурсе станут Acura Integra и Nissan Z с традиционными ДВС. В категории пикапов в финал прошли сразу две электрические модели - Ford F-150 Lightning и Lordstown Endurance. Также на победу претендует Chevrolet Silverado ZR2.

Среди кроссоверов и внедорожников автомобилем года станет точно "зеленый" автомобиль. Дело в том, что до финала конкурса добрались исключительно электрокары. В этом году ими стали Cadillac Lyriq, Genesis GV60 и Kia EV6.

В жюри конкурса входят 50 автомобильных журналистов, представляющих печатную и онлайн-прессу, а также радио и телевидение. Победителей престижной премии объявят в январе 2023 года в рамках специального мероприятия Ассоциации автодилеров из Детройта (DADA).

Победителями NACTOY в январе 2022 года были объявлены Honda Civic в категории "Легковой автомобиль", Ford Bronco в номинации "Утилитарный автомобиль" (внедорожники и кроссоверы), а грузовую награду получил пикап Ford Maverick.

Финалисты в категории легковые авто:

Acura Integra

Genesis G80 EV

Nissan Z

Финалисты в категории пикапы:

Chevrolet Silverado ZR2

Ford F-150 Lightning

Lordstown Endurance

Финалисты в категории кроссоверов и внедорожников:

Cadillac Lyriq

Genesis GV60

Kia EV6