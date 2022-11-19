Tesla отзывает почти 30 тыс. машин

Tesla отзовет 29 348 машин Model X из-за неполадок в работе пассажирской подушки безопасности.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, проблема вызвана некорректным срабатыванием аварийных систем во время дорожных происшествий на низкой скорости. Ранее Tesla отозвала более тысячи авто из-за неисправности управления, которая привела к смертельной аварии в Китае. До этого автоконцерн отозвал более 40 тыс. машин из-за отказа усилителя рулевого управления.