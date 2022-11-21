General Motors готовит суперкар на базе Corvette

С момента премьеры восьмого поколения спорткара Chevroelt Corvette C8 в модельной линейке автомобиля появилось уже несколько вариантов - базовые тарга и кабриолет, каждый из которых имеет спортивную модификацию Z06 и это не считая пакетов опций, доступных для каждого из вариантов спорткара. Но на этом формирование гаммы Corvette C8 не завершилось - в 2023 и 2024 годах на рынок выйдут ещё более мощные исполнения. А сам спорткар Corvette ляжет в основу нового суперкара General Motors, передает Day.Az со ссылкой на motor.ru.

Глава General Motors Марк Ройсс, выступая на презентации для инвесторов в Нью-Йорке, подтвердил создание гибридной версии Corvette C8 - в 2023 году появится вариант Corvette Grand Sport с 600-сильной бензоэлектрической силовой установкой на базе 6,2-литрового V8. В 2024 году состоится премьера 850-сильного Corvette ZR1, который получит форсированный 5,5-литровый от модификации Z06 и станет ориентированным на трековую эксплуатацию вариантом спорткара.

Флагманской моделью поколения C8 станет Corvette Zora, названный в честь создателя первого Corvette Зоры (Захария) Аркуса-Дантова. Именем инженера назовут 1000-сильный супергибрид на базе 5,5-литрового мотора V8. Дебют этой модели намечен на 2025 год. Но самым экстремальным вариантом окажется некий безымянный пока суперкар, который создадут на платформе Chevrolet Corvette C8.

При этом новый автомобиль формально не будет входить в линейку модели, а станет флагманом марки и одной из самых мощных дорожных машин в гамме General Motors. Сроки появления такого автомобиля не названы, как не обозначен и тип силовой установки - не исключено, что речь идет о полностью электрическом суперкаре.