Tesla отзывает свыше 300 тыс. электрокаров

Tesla объявила об отзыве 321 тыс. электрокаров моделей Model 3 и Model Y в США из-за ошибки в программном обеспечении. Об этом сообщает портал The Verge, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По заявлению представителя Tesla, проблема кроется в задних фарах, которые могут начать "моргать", что приводит к ложным срабатываниям системы обнаружения неисправностей. Национальное управление безопасностью движения на трассах США утверждает, что ошибка в работе фар представляет собой "увеличенный риск ДТП" в темное время суток. В Tesla заявили, что не обладают данными насчет того, что вышеуказанная проблема привела к авариям и травмам. Сообщается, что все дефектные автомобили получат обновление операционной системы, которое призвано исправить ошибку.

Как отмечает The Verge, Tesla отзывает свои электрокары из-за различных ошибок уже в 19-й раз за 2022 год. В начале ноября стало известно, что компания отзывает свыше 40 тыс. электрокаров из-за отключений усилителя руля. Из-за ошибки усилитель руля мог неожиданно выключиться, из-за чего водителю приходилось прикладывать больше усилий для управления автомобилем, особенно на низкой скорости.