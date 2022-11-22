В Китае представили двухэтажный автодом с террасой

Бренд Maxus, входящий в состав китайской компании SAIC, представил двухэтажный автодом Maxus Everest на базе грузовика с жилой площадью 18 кв.м, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Автодом построен на платформе грузовика Genlion H6 от коммерческого бренда SAIC под названием Hongyan. На первом этаже грузовика располагаются кухня-столовая, санузел и откидная терраса, а на втором - кровать и диван.

Грузовик оснащен системами фильтрации и нагрева воды, бытовой техникой, теплым полом, проекторами и двумя кондиционерами. За работу электрики отвечает литий-ионная батарея емкостью 29 кВт/ч, которая может заряжаться от солнечных панелей, зарядных станций и двигателя.

Отмечается, что автодом получил дизельный двигатель объемом 8,7 л (330 л.с., 1400 Нм), разработанный компанией IVECO, 6-диапазонный "автомат", систему полного привода и три блокировки дифференциала. Стандартная емкость топливного бака составляет 300 л, чего должно хватить на 1 000 км пробега (за доплату предлагается бак на 600 л). Цена грузовика - 2,88 млн юаней (687 000 манатов).