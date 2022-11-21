Mitsubishi начала продажи кроссвэна для любителей путешествий

Mitsubishi начала продажи кроссвэна Delica D:5 для любителей путешествий, передает Day.Az со ссылкой на motor.ru. В гамму для внутреннего рынка вернулась модификация Jasper с водооталкивающей обивкой салона, красными брызговиками, декоративными наклейками с изображением лося и фирменными аксессуарами вроде специальных сеток в багажнике. Техника остаётся неизменной вот уже четыре года. В Японии спецверсия кроссвэна стоит 4,4 миллиона йен.

Mitsubishi Delica D:5 - долгожитель японской компании, кроссвэн выпускается с незначительными изменениями с 2007 года, а его основой является шасси Outlander первого поколения. В салоне 4,8-метрового однообъёмника умещаются три ряда сидений, возможны варианты с семью и восемью креслами.

Под капотом минивэна безальтернативный турбодизель объёмом 2,3 литра (145 сил, 380 Нм), который сочетается с 8-ступенчатым автоматом и системой полного привода с муфтой в приводе задней оси. Изнутри модификацию Jasper отличает тёмная обивка сидений, деревянные вставки и рыжеватая прострочка.

Снаружи кроссвэн для путешественников выделяется наклейками с лосём на передних крыльях, а также силуэтами горных хребтов над проёмом механизма сдвижных дверей. Кичливые детали - красные брызговики в раллийном стиле и тёмные хромированные диски.

Спецверсия Jasper стоит примерно на десять процентов дороже базовой Delica D:5, однако это не самая дорогая модификация - за минивэн с раздельными креслами второго ряда в исполнении Urban Gear нужно выложить 4,58 миллиона йен (1,99 миллиона рублей).