PlayStation 5 начнут встраивать в электромобили

Будущие автомобили компании Sony Honda Mobility будут интегрированы с игровой приставкой PS5. Об этом сообщает издание Financial Times, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Представители созданной в сентябре фирмы Sony Honda Mobility, основанной IT-гигантом Sony и производителем автомобилей Honda, рассказали о разработке машины премиум-класса. По их словам, электрокар будет оснащен некоторыми развлекательными функциями для пассажиров - в том числе в машинах бренда должна появиться приставка PS5.

"У Sony есть контент, услуги и развлекательные технологии, которые вдохновляют людей. Мы начнем делать эти активы мобильными", - заявил в разговоре с FT топ-менеджер Sony Изуми Каваниши. По словам специалиста, встроенная в электромобиль приставка будет выгодно выделять авто на фоне продукции конкурентов. Каваниши отметил, что один из игроков на рынке электрокаров - Tesla - не представляет никаких контент-услуг. Однако предприниматель подчеркнул, что интеграция PS5 с автомобилем Tesla технологически возможна.

Также Изуми Каванши заявил, что новые автомобили должны быть автономными: "Чтобы наслаждаться ездой в автомобиле, вы должны сделать его пространством, в котором вам не нужно водить машину". Согласно планам Sony Honda Mobility, первый электрокар бренда появится на североамериканском рынке в 2025 году.