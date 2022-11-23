Рынку электромобилей предсказали проблемы

Рынок электромобилей в ближайшее десятилетие может столкнуться с дефицитом графита из-за доминирующего положения китайских производителей, об этом сказал Financial Times гендиректор австралийской Syrah Resources Шон Вернер, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Syrah Resources - крупнейший в мире производитель природного графита за пределами КНР, а также поставщик Tesla. Вернер предсказывает проблемы из-за "непрозрачности" ценообразования на рынке, поскольку на биржах торгуются маленькие объемы минерала.

В Китае добывается 65 процентов и перерабатывается 85 процентов графита. Кроме доминирования компаний из КНР есть еще и другая проблема - за развитием отрасли почти не следят аналитики, что затрудняет долгосрочное прогнозирование цен. Графит используется для производства аккумуляторов: аноды для литий-ионных батарей изготавливают из графита с добавлением кремния.

Спрос на этот материал может взлететь в три раза в ближайшие четыре года, прогнозирует издание. Цена графита выросла на треть по сравнению с показателями прошлого года (до 740 долларов за тонну).