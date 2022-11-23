Пользователи перестали узнавать логотип Kia

Новый логотип Kia заставил людей искать информацию о компании в Google. Пользователи пытаются найти информацию про автомобили марки КN.

Ежемесячно около 30 тыс. запросов в Google связаны с новым логотипом корейской компании Kia, сообщает Day.Az со ссылкой на интернет-портал Carscoops. Пользователи до сих пор не привыкли к ребрендингу корейского автопроизводителя и жалуются на его "нечитабильность".

Kia запустила новый логотип в 2021 году. Бренд решил отказаться от овальной окантовки, а также поменял шрифт и избавился от интервала между буквами, что сделало сочетание "IA" похожим на "N". Обновленный знак породил путаницу среди интернет-пользователей.

Как сообщает портал, около 30 тыс. запросов в поисковой системе Google связаны с попыткой понять, что это за новый автопроизводитель - КN. Люди пытаются найти модельный ряд, узнать, есть ли у концерна электрические версии машин, а также выяснить цены. При этом автомобили настоящей Kia гуглят намного чаще. Ежемесячно поисковая система фиксирует около 2 млн запросов о корейской марке.

Возможно, дизайнерскому отделу компании Kia это не очень понравится, но сам производитель может расценивать это как положительную новость. Несмотря на спорный логотип, компании удалось заинтересовать потенциального клиента настолько, что он готов искать информацию о выпущенных автомобилях.