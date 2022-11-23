Abarth показал первый в своей истории электромобиль

Компания Abarth, выпускающая спортивные модификации моделей Fiat, представила первый в своей истории электромобиль - хэтчбек Abarth 500e на базе модели Fiat 500e, передает Day.Az со ссылкой на Коммерсантъ.

Визуально новинка отличается особыми бамперами, развитым диффузором в заднем бампере, 18-дюймовыми колесами и специальным логотипом, в котором фирменный скорпион Abarth сочетается с молнией, символизирующей электрическую силовую установку.

В салоне Abarth 500e установлены спортивные сиденья и руль, для отделки использована алькантара, использованы металлические акценты и углепластиковая декоративная отделка. Заявлено, что электромобиль получил специальные звуковые джинглы, сопровождающие различные действия с моделью, а за доплату можно заказать имитирующую саундтрек бензинового турбомотора систему.

Переднеприводный хэтчбек оснащен 155-сильным электромотором и батареей 42 кВтч, которая обеспечивает запас хода до 250 км. С места до 100 км/ч электромобиль разгоняется за 7 секунд, а максимальная скорость ограничена 155 км/ч.

Новый Abarth 500e доступен в виде купе и "кабриолета" со складным мягким верхом. На рынок модель выйдет в лимитированной версии Scorpionissima тиражом 1949 экземпляров - в честь года основания Abarth - а позднее появятся и более простые по оснащению варианты. Продажи электромобиля начнутся летом 2023 года.