Tesla отозвала более 15 тыс. электромобилей

В Австралии отзывают более 15 000 электромобилей Tesla из-за неисправных задних фонарей, которые, как предупреждают власти, "могут увеличить риск аварии, приводящей к серьезным травмам или смерти". Об этом пишет The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Это затрагивает 15 914 автомобилей Tesla Model 3 и Model Y, проданных в Австралии в 2022 году.

Это второй отзыв для компании всего за две недели и третий в этом месяце.

Последняя проблема Tesla в Австралии была связана с ошибкой программного обеспечения, влияющей на задние фонари, но проблем со стоп-сигналами, фонарями заднего хода и индикаторами не было.

"Из-за ошибки программного обеспечения задние фонари с одной или обеих сторон могут не светиться должным образом", - сообщили в ведомстве.