Марокканская автопромышленность установила новый экспортный рекорд

Марокканский автомобильный сектор установил новый рекорд по экспорту автомобилей в этом году.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, министр промышленности и торговли Марокко Риад Меззур заявил, что таким образом, обеспечивается достижение товарооборота в более 9,4 млрд долларов к концу 2022 года.

По словам министра, основные цели национальной автомобильной стратегии направлены, с одной стороны, на достижение производственной мощности в один миллион автомобилей к 2025 году вместо нынешних 700 тыс. автомобилей. Итальянско-американская транснациональная корпорация по производству автомобилей Stellantis работает над увеличением объема производства на заводе Peugeot до 250 тыс. дополнительных автомобилей.

Риад Меззур отметил, что 64 проц. автозапчастей производятся в Марокко, а к концу текущего года этот показатель составит 69 проц.

Королевство стремится стать одной из самых конкурентоспособных платформ в области автомобильной промышленности на международном уровне. Одной из ключевых целей упомянутой стратегии является нейтрализация выбросов углерода в отрасли.

Министр отметил, что правительство в настоящее время работает над тем, чтобы все производители автомобилей в Марокко могли получать чистую электроэнергию по цене на 30 проц. ниже нынешней.