Honda подарила чемпиону Формулы-1 праворульный суперкар

Honda подарила действующему чемпиону Формулы-1 Максу Ферстаппену праворульный суперкар. Нидерландец стал обладателем "прощальной" спецверсии NSX Type S в спецификации для японского рынка. Ключи от купе Ферстаппену вручил глава гоночного подразделения японской компании Койджи Ватанабе на мероприятии Honda Racing Thanks Day. Рыночная цена суперкара - около 170 тысяч долларов, под капотом гибридная силовая установка мощностью 608 сил, передает Day.Az со ссылкой на motor.ru.

Формально Honda ушла из Формулы-1, однако японский автопроизводитель продолжает поддерживать гоночную команду Red Bull Racing и помогать ей с доводкой силовых установок Red Bull Powertrains. Второй титул Ферстаппена, завоёванный в доминирующем стиле - в том числе заслуга коллектива Honda Racing.

Производство купе NSX Type S прекратилось в середине ноября, тираж "прощальной" спецверсии с форсированным двигателем V6 и перенастроенной гибридной системой - 350 экземпляров, из которых под маркой Honda вышли полсотни машин.

Для Макса Ферстаппена подарок стал неожиданностью: пилот похвалил суперкар, поблагодарил Honda и заявил, что гордится быть обладателем дорожного флагмана японской марки.

Сотрудничество Honda с Максом Ферстаппеном взаимовыгодно: японская фирма неоднократно привлекала пилота к рекламным акциям. В этом году нидерландец успел сняться в ролике со спецверсией Honda e и протестировать хот-хэтч Civic Type R.