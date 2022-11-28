В Great Wall начали тестировать новый электрический седан

Марка Wey (входит в китайскую компанию Great Wall) приступила к тестированию новой модели электрического среднеразмерного четырехдверного седана, выполненного в ретростиле, сообщил 28 ноября портал Drom, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Прототип был замечен на дорогах Китая во время испытаний. Хотя машина плотно оклеена маскировочной пленкой, сделанные фотографии дали представление о внешнем виде грядущей новинки. У автомобиля угловатый приземистый трехобъемный кузов, а почти рубленые формы внешних кузовных панелей напоминают машины начала 70-х годов ХХ века.

Эксперты отметили непривычно длинную относительно кузова колесную базу машины, что сделано для максимального пространства для пассажиров. Кроме того, новинка привлекла внимание отрицательным уклоном носовой части.

Эксперты считают, что пропорциями и формами кузовных панелей прототип нового электроседана практически повторяет дизайн-проект компании GWM образца 2021 года. Он очень напоминал формы японского купе Nissan Skyline 2000 GTR образца 1969 года.