В Китае представили электрофургон без средней стойки

Компания Jenhoo представила для китайского рынка грузовой фургон на электротяге EV48. Машина разработана и построена за 22 месяца, а ее изюминкой стал кузов без традиционной средней стойки по правому борту, сообщило 28 ноября издание Carnewschina, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Jenhoo является молодой китайской компанией, основанной в декабре 2020 года. Она занимается созданием новых транспортных средств для логистики. С момента основания команда Jenhoo разработала две платформы: первая - для фургонов, а вторая - для легких грузовиков.

Габариты грузовика составляют 4860/1750/1990 мм при колесной базе в 3160 мм. Электродвигатель EV48 развивает мощность 82 л.с. Максимальная скорость фургона составляет 100 км/ч. Внешне автомобиль своей "двухэтажной" оптикой напоминает американские фургоны прошлого века.

Главным отличием от машин, используемых в комтрансе, является сдвижная задняя дверь без центральной стойки (ремень безопасности переднего пассажира крепится к передней правой двери). Эксперты отметили, что такое решение может негативно сказаться на защите от бокового удара, впрочем, в Jenhoo о недостаточной безопасности своей машины пока ничего не заявляли.

По словам компании, электрофургон EV48 будет запущен на китайский рынок в первой половине 2023 года. Представители бренда также упомянули, что они уже начали налаживать взаимодействие с некоторыми логистическими компаниями.