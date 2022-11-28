Rolls-Royce успешно испытала работающий на водороде авиационный двигатель

Британская двигателестроительная корпорация Rolls-Royce успешно провела испытания первого авиационного двигателя, использующего водород в качестве топлива. Как передает Day.Az, об этом в понедельник сообщила вещательная корпорация Би-би-си.

Отмечается, что в ходе испытаний на военном полигоне на равнине Солсбери удалось произвести запуск двигателя и понаблюдать за его работой на низких оборотах с использованием водорода в качестве топлива. Устройство протестированного двигателя практически "ничем не отличается от обыкновенного двигателя компании Rolls-Royce модели AE-2100А", который установлен на самолетах, "совершающих региональные рейсы по всему миру", уточняет Би-би-си. Эти испытания двигателя, работающего на водороде, проведенные Rolls-Royce совместно с авиаперевозчиком EasyJet, стали "первыми в своем роде".

Применение водородного топлива в авиации позволит главным образом "резко снизить количество выбросов углекислого газа в атмосферу", поясняют в британской корпорации. В отличие от другой низкоуглеродной инициативы, использования аккумуляторов вместо керосина, водород обладает значительно большей энергоемкостью, что позволит применять его и для перевозок на больших самолетах.

В то же время массовое внедрение данной технологии ожидается еще не скоро, поскольку для этого необходимы "масштабные исследования и инвестиции". Жидкий водород имеет температуру минус 235 градусов Цельсия и занимает "в четыре раза больший объем" по сравнению с керосином, что создает "ряд дополнительных сложностей" при проектировании, поясняют представители компании. Кроме того, по оценкам ряда экспертов, которые приводит Би-би-си, производство данного вида топлива "еще в течение десятилетий" не наберет масштабы, требуемые для выпуска жидкого водорода в объеме, необходимом для его широкомасштабного применения в области авиаперевозок.

Несмотря на указанные сложности, испытания в Солсбери могут оказаться "первыми пробными шагами", которые приведут к "технологической революции в отрасли", заключает Би-би-си.

Корпорация Rolls-Royce Holdings осуществляет свою деятельность с 1987 года, когда автомобильная компания Rolls-Royce Limited, основанная в 1906 году инженером Генри Ройсом и предпринимателем Чарльзом Роллсом, была преобразована британским правительством в одного из крупнейших мировых производителей оборудования для авиации и судов.