Tesla обновит свой самый дешевый автомобиль
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Tesla запланировала начать выпуск обновленного электрического седана Model 3. Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации четырех источников агентства в корпорации, Tesla начала разработку обновленной версии Model 3. В компании полагают, что редизайн позволит сэкономить на производстве автомобиля и привлечет к вышедшей в 2016 году модели дополнительное внимание.

В частности, инженеры автоконцерна намерены снизить количество деталей интерьера Model 3 и упростить сборку машины. Будущие изменения автомобиля объединены в рамках проекта под кодовым названием Highland. Model 3 - самый дешевый электрокар Tesla, стоимость электрокара начиналась с 47 тысяч долларов.

Инсайдеры уточнили, что редизайн Model 3 основан на апдейте Model S - премиального седана Tesla, который получил обновление в 2021 году. В частности, инженеры Tesla демонтировали рулевое колесо, заменив его штурвалом. Также дизайнеры упростили интерьер, перенеся многие элементы управления на 17-дюймовый сенсорный дисплей.

Источники рассказали, что ожидаются некоторые изменения в аккумуляторе и трансмиссии новой машины. Обновленную Model 3 запланировали запустить в производство в третьем квартале 2023 года.