В Китае заметили Chery Tiggo 8 с новым дизайном

В Китае замечен кроссовер Chery Tiggo 8, который представляет собой компиляцию из всех актуальных версий Tiggo 8. В нем есть элементы как обычного Tiggo 8, так и более продвинутого 8 Plus и даже флагманского 8 Pro, сообщило 29 ноября издание "Китайские автомобили", передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Издание отметило, что информации о новой "восьмерке" не обладают даже китайские инсайдеры. Известно только, что в производстве у Chery есть засекреченный автомобиль под внутренним номером T18P. Учитывая, что прошлые загадочные разработки - T1EJ (ориентировочно Omoda 8) и T26 (ориентировочно Tiggo 9) уже рассекречены, то новый T18P можно считать самым таинственным кроссовером компании на ближайшее время.

Обозначение 290Т, которое можно заметить на двери багажника, сообщает, что автомобиль оснащён турбодвигателем объемом 1,6 л. Благодаря другим шильдикам становится понятно, что загадочный паркетник называется Tiggo 8 и имеет привод на все четыре колеса.

Благодаря запасному колесу автоаналитики предположили, что эта модификация на семь посадочных мест. Название бренда Chery написано не иероглифами, следовательно автомобиль предназначен для экспорта и рассчитан на внешние рынки.

Общий дизайн салона соответствует оформлению китайского Tiggo 8 Kunpeng или российского Tiggo 8 Pro Max, которые оснащены двухлитровыми силовыми агрегатами. Исходя из вышеперечисленного издание выдвинуло версию, что это модель, которая обозначается внутренним номером T18P. По всей видимости, она должна стать новой экспортной модификацией базового Chery Tiggo 8. Такой автомобиль будет оснащен полным приводом и турбодвигателем на 1,6 л мощностью 197 л.с. и пиковым крутящим моментом 290 Нм. Судя по измененному дизайну, продавать кроссовер планируется не вместо, а одновременно с актуальным переднеприводным вариантом обычной "восьмерки".