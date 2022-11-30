Названы самые надежные автомобили с пробегом 300 тысяч километров

Американское агентство iSeeCars составило список самых выносливых автомобилей, ресурс которых превышает 320 тысяч километров. Исследование было масштабным: эксперты опрашивали более двух миллионов владельцев машин на протяжении 20 лет, причем обязательным условием было присутствие модели на рынке на протяжении хотя бы половины этого срока. Лидером стала Toyota, не раз доминировавшая в рейтингах надежности, передает Day.Az со ссылкой на motor.ru.

Первое место досталось Toyota Sequoia, которая, согласно опросам, проезжает в среднем более 477 тысяч километров. Это заметно больше результата модели, попавшей на вторую строчку и также носящей шильдик Toyota - Land Cruiser с показателем 450 тысяч километров. Третье место занял Chevrolet Suburban (428 тысяч километров), четвертое - Toyota Tundra (412 тысяч километров), а замыкает пятерку GMC Yukon XL (406 тысяч километров).

Далее в первой десятке следуют Toyota Prius, Chevrolet Tahoe, Honda Ridgeline, Toyota Avalon и Toyota Highlander Hybrid. На 11 месте расположился Expedition, оказавшийся самым выносливым Ford. Honda Pilot расположилась на 15 месте, единственный Nissan - Titan - на 18-м. Завершает рейтинг гибридная Toyota Camry, которая в среднем преодолевает 371 тысячу километров.

Отдельно iSeeCars составило списки самых "живучих" кроссоверов и внедорожников, седанов и хэтчбеков, пикапов, минивэнов и гибридов. В рейтинге SUV нашлось место для Toyota Highlander, Honda CR-V, Subaru Outback и Hyundai Santa Fe. Также эксперты изучили электрокары, список которых состоит всего из двух моделей: Tesla Model S (216 тысяч километров) и Nissan Leaf (158 тысяч километров).